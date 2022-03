Viktorce se povedl ve Zlíně obrat. Domácí hráli výborně, o to víc si vítězství ceníme, tvrdí kouč Plzně Bílek

Postupně jsme se lepšili a před pauzou jsme už předváděli solidní fotbal. Zaslouženě jsme srovnali na 1:1. Po změně stran jsme z penalty strhli vedení na naši stranu a Zlíňané si potom vynutili převahu. Měli tlak, avšak my jsme vysoké balony do naší šestnáctky uskákali a do vyložených šancí jsme je prakticky nepustili. Soupeř však podal výborný výkon, hrál s obrovským nasazením. O to je naše výhra cennější.