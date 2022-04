Hubník připouští konec! Jsem připravený na všechny varianty, říká stoper Sigmy

„Cítím se dobře. Ale musí tam být důvěra, což je nejdůležitější. Pokud tam nebude, za každou cenu chtít hrát dál nebudu," uvádí Hubník. Jak si tyto věty přeložit? „Jak to říct, no. Je měsíc do konce sezony, myslím, že s některými kluky už jednali. Se mnou ale ne. Člověk si dokáže spočítat, co a jak," podotýká zkušený stoper, který prošel také pražskou Spartou a Hertou Berlín.