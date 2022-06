Hübschman pokračuje v Jablonci! Závěr ligy mi napověděl, říká veterán

Jeho vrstevníci fotbalovou kariéru postupně balí, Tomáš Hübschman zůstává. „Už v průběhu sezony jsme se maličko bavili, co bude, ale řekli jsme si, že se to bude řešit až po sezoně. Když jsme se zachránili remízou ve Zlíně v posledním kole, začal jsem přemýšlet, co dál. I náročný program v závěru ligy mi napověděl, jestli to má cenu. Konec jsem odehrál na hřišti, což bylo v mém rozhodování také pozitivní, že týmu a celkově klubu můžu nějakým stylem ještě pomoct," vysvětlil Hübschman, který v září oslaví 41. narozeniny.