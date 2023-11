Hvězdy blednou závistí! Česká liga se pyšní jedním z nejlepších driblérů na světě

Dost možná sami netuší, jak úspěšného borce ve svém středu mají. Nigerijský záložník Wale Musa Alli hostuje v Českých Budějovicích do konce sezony ze Zbrojovky Brno. Analýza pokročilých dat teď ukázala zajímavý výsledek. Letní posila Jihočechů patří mezi fotbalisty do 23 let k nejlepším driblérům na světě! Podle použitého indexu je Alli v žebříčku čtrnáctý. Až za ním figuruje třeba Jude Bellingham, který famózně táhne Real Madrid…

Foto: Manu Fernandez, ČTK/AP Jude Bellingham, hvězda Realu Madrid, je nejen vynikající driblér…

Článek Patří vždy k nejmenším hráčům na hřišti, svou čiperností se však dokáže řádně zavrtat do kožichu každé obrany. Rychlonožka Wale Musa Alli přišel do Evropy v roce 2019. Působil v Estonsku, ve druhé lize v Rakousku. Loni v létě se objevil jako volný hráč v Brně. Koncem letošního srpna pak přišel na pomoc Českým Budějovicím. Foto: Václav Pancer, ČTK Wale Musa Alli z Českých Budějovic. Čtrnácté místo na světě mezi nejlepšími dribléry na světě do 23 let je pro Alliho skvělou vizitkou. Vždyť až za ním figurují třeba Bukayo Saka z Arsenalu, Victor Boniface z Leverkusenu či exslávista Abdallah Sima z Rangers. A v neposlední řadě také Jude Bellingham, hvězda první velikosti z Realu Madrid. Top U2⃣3⃣ dribblers as per @CIES_Football index & @Wyscout data , 6⃣5⃣ non-Europe's big-5 leagues 🌐

Do první stovky se vešel ještě jeden Čech. Na 95. místě figuruje Kryštof Daněk, který ze Sparty hostuje v Pardubicích. Žebříček přineslo CIES Football Observatory, což je Mezinárodní centrum sportovních studií. Jde o nezávislou výzkumnou a vzdělávací organizaci se sídlem ve švýcarském Neuchatelu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kryštof Daněk z Pardubic. Určující index je vypočtený z dat Wyscoutu. Byl získán vynásobením četnosti úspěšných driblingů v zápasech domácí ligy, úspěšnosti pokusů o dribling a také sportovní úrovně odehraných zápasů (jako procentuální odchylka od celkového průměru). Žebříček zahrnuje pouze fotbalisty, kteří v aktuální sezoně odehráli alespoň 450 minut domácí ligy do uzávěrky 30. října. Takže žádná střelba od boku, ale podrobný výzkum. Lídrem celosvětového pořadí z 65 analyzovaných ligových soutěží je osmnáctiletý Antonio Nusa z Brugg. Přehled uvádí také výběr zúžený pouze na TOP 5 největších lig. V něm vede Lamine Yamal, šestnáctiletý zázrak z FC Barcelona. Nejlepší dribléři do 23 let na světě Pořadí Index Hráč Věk Úspěšnost driblinku 1. 5,17 Atonio Nusa (Bruggy) 18 64 % 2. 4,04 Luis Guilherme (Palmeiras) 17 72 % 3. 3,72 Wesley Gassova (Corinthians) 18 50 % 4. 3,63 Couhaib Driouech (Excelsior) 21 68 % 5. 3,58 Jack Clarke (Sunderland) 22 63 % 6. 3,45 Johan Bakayoko (Eindhoven) 20 63 % 7. 3,18 Lamine Yamal (Barcelona) 16 56 % 8. 3,16 Issahaku Fatawu (Leicester) 19 61 % 9. 3,16 Gabriel Martinelli (Arsenal) 22 65 % 10. 3,08 Ibrahim Osman (Nordsjaeland) 18 59 % ... 14. 2,97 Wale Musa Alli (Č. Budějovice) 22 67 % 26. 2,76 Bukayo Saka (Arsenal) 22 64 % 43. 2,37 Victor Boniface (Leverkusen) 22 58 % 88. 1,94 Abdallah Sima (Rangers) 22 71 % 93. 1,88 Jude Bellingham (Real Madrid) 20 62 % 95. 1,84 Kryštof Daněk (Pardubice) 20 71 %