Rána pro Pardubice, Daněk si při prohře zlomil ruku. Všechno špatně, soptil Kováč

Úvod přitom nenasvědčoval tomu, že by měli Východočeši prožít tak hororové odpoledne. Ač si nevytvořili žádnou vyloženou šanci, v prvních dvaceti minutách drželi míč na kopačkách téměř devadesát procent času. „Vždyť jsme jim ještě nepůjčili balon,“ ozvalo se v tu dobu z hloučku fanoušků Pardubic na tribuně.

„Necelou půlhodinu jsme hru možná kontrolovali, ale nebyli jsme vůbec nebezpeční. Malá agresivita, žádná střelba. Nechci být sprostý…“ odmlčel se Kováč při hodnocení duelu na tiskové konferenci. „Ale my přeci máme hráče se skvělým zakončením. Ať už Daňka, Hlavatého, nebo Darmovzala. A pořád se do toho málo tlačíme,“ mrzelo někdejšího reprezentanta.

Foto: David Taneček, ČTK Pardubický záložník Kryštof Daněk (vpravo) v souboji s Didibou

Téměř neexistující snaha ohrozit branku Zlína ze střední vzdálenosti pak platila za přímý kontrast dění na opačné straně. Teprve devatenáctiletý středopolař hostí Alexandr Bužek těsně před pauzou zpoza vápna napřáhl. Jeho projektil, který by brankář Viktor Budinský pravděpodobně bez potíží kryl, po teči bránícího Ondřeje Kukučky zamířil do sítě. „Nebyla to těžká střela, ale už jsem byl v protipohybu. Nedalo se reagovat, jinak bych ji asi měl,“ popisoval klíčový okamžik gólman Pardubic. „Odrazilo se to, náhodný gól. Ale prostě vystřelili a byl z toho gól do šatny,“ smutnil Kováč.

Druhé dějství pak Pardubicím přineslo pouze zmar. Ani dvě poločasové změny, kdy Denise Darmovzala se Štepánem Míškem nahradili Tomáš Solil s Matějem Helešicem, oživení nepřinesly. Spíše naopak. „Střídáními jsme šli s kvalitou dolů. Nevyšla nám, ale slabé byly všechny výkony. Pochválit bych mohl snad jen Tischlera, jako jeden z mála snesl nějaké měřítko,“ ocenil kouč Východočechů univerzála, který nastoupil na levém beku.

Tentokráte nezářil ani Kryštof Daněk, host ze Sparty, jenž se během krátkého působení v Pardubicích zařadil do role klíčového hráče. Po bolestivé porážce navíc zamířil rovnou do péče lékařů, ač utkání dohrál. „Doufám, že nemá zlomenou ruku. Po zápase jel rovnou do nemocnice, asi ve třicáté minutě na něj šlápli. Bylo vidět, že ani nechodil do soubojů tak, jak by bylo potřeba. Možná je to naše chyba a měli jsme na to zareagovat, ale je těžké střídat nadstandardní hráče ve chvíli, kdy potřebujete dát gól,“ vyprávěl krátce po utkání Kováč.

Dle nejnovějších informací to ale vypadá, že šikovný ofenzivní záložník zlomeninu horní končetiny skutečně utrpěl. O jeho zdravotním stavu klub v nejbližších zajisté bude podrobněji informovat i veřejnost, dá se ale očekávat, že do utkání v nejbližším časovém horizontu nebude moci zasáhnout.

