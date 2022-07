Já a nový Hložek? Adama si do hlavy nedávám, směje se posila s třináctkou na zádech

„Já a náhrada za Hložka? Takové věci si do hlavy vůbec nedávám. Adam je neskutečný hráč. V jeho věku asi nejlepší u nás. Já se chci soustředit hlavně na sebe, na svoje výkony, abych co nejvíce pomohl Spartě," ujišťuje Kryštof Daněk.

„Nároky jsou tady rozhodně větší. Tím pádem i na psychiku složitější, ale s tím jsem do Sparty šel. Člověk musí v kariéře překonávat podobné výzvy, aby se posouval dál. Na druhou stranu pořád budu hrát stejnou ligu, takže to nebude až tak zásadní změna," přemítá reprezentant do 21 let.