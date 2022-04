Jablonec má jistotu, skupině o záchranu se nevyhne. Komplikace, ví Rada

Dneska to byla divočina s počasím.

„Jako kolovrátek. Čtrnáctá remíza, a to je málo. Běží pátá minuta, první šance soupeře, propadne to tam a prohráváme. Pro nás nevýhoda na tomto terénu." kroutí hlavou kouč.

Dovršením první půle byla neproměněná penalta. „Nejsem ten, co by to Vencovi Pilařovi vyčítal. Věřil si, byl určený, ale bohužel. Udělali jsme o poločase dvě změny, chtěli jsme spíš oživit hru," líčí Rada.