Jablonec patnáct let neporazili. Je načase s tím něco udělat, velí kouč zvedajícího se Zlína

V sobotu od 15 h čeká Červenku v utkání nejvyšší soutěže s Jabloncem premiéra na zlínské lavičce v domácím prostředí. „Moc se těším. Vždyť ve Zlíně jsem s trenéřinou začínal a teď jsem hrozně rád za povedený návrat. To, co jsme po mém příchodu dokázali, považuju ovšem prozatím jen za dílčí úspěch. Bodově jsme se v tabulce dotáhli na předposlední České Budějovice, avšak v kontextu celé dlouhé sezony to ještě nic neznamená. Musíme nadšení a současnou solidní formu dál potvrzovat,“ nepropadá nástupce odvolaného Pavla Vrby euforii.

Červenka ale netají, že tři vydařené zápasy Zlína pod jeho vedením vyvolaly v okruhu jeho přátel a známých značný ohlas. „Volají mi i lidé, s nimiž jsem už hodně dlouho nemluvil. Všichni mi přejí, abychom se na pozitivní vlně udrželi,“ prozradil.

Nyní však jeho celek narazí na tým, který Zlíňané v lize naposledy porazili v dubnu 2008. Což činí za patnáct a půl roku 21 utkání bez plného bodového zisku. „Já statistiky moc nesleduju, ale vím, že Jablonec je pro Zlín dlouhodobě neoblíbený soupeř. Pokud taková dlouhá šňůra neúspěšných zápasů existuje, je načase s tím něco udělat. Takže nejlépe vyhrát,“ velí Červenka.

Ani Jabloneckým se v podzimní části první ligy příliš nedaří. „Mají ovšem široký kádr s řadou velkých jmen. Čeká nás mimořádně náročný duel. Věřím ale, že vymyslíme takovou taktiku, abychom byli úspěšní,“ je přesvědčený. Připouští, že bude před utkáním trochu nervózní. „Jak ovšem sudí foukne poprvé do píšťalky, budu stoprocentně vtažený do hry a všechno ze mě spadne,“ je si jistý.

Červenka nemůže tentokrát kvůli čtyřem žlutým kartám počítat s klíčovým stoperem Didibou. „Jde o zásah do ustálené sestavy, takže problém to je. Dominik Simerský či Kuba Kolář jsou ale taky šikovní fotbalisté,“ naznačil, kdo by měl Didibu v obranné formaci nahradit.

⚫️ Domácí utkání dnes odehrajeme neobvykle v černých dresech, důvody jsou hned dva.



1️⃣. Tři utkání v této sadě = čtyři body ze dvou utkání ➕ postup do čtvrtfinále MOL Cupu



2️⃣. MOVEMBER na Letné ve znamení černé #FCZFKJ pic.twitter.com/pjCk2nYbgV — FC Zlín (@footballzlin) November 11, 2023

Připravený nastoupit je naopak španělský záložník González, který nedávno Zlíňany posílil, avšak předchozí ligové střetnutí v Pardubicích kvůli zdravotním problémům nedokončil. „Ukázalo se, že to byly jen křeče z únavy, protože zatím ještě pořád dohání kondici,“ vysvětlil Červenka.

Ševci se na svém stadionu představí poprvé od bláznivého duelu s Mladou Boleslaví, v němž padli po divoké přestřelce neskutečným výsledkem 5:9. Potupa, která neušla značně negativní pozornosti i v zahraničí, tehdy zlomila definitivně vaz Pavlu Vrbovi a pořádně naštvala spoustu zlínských fandů.