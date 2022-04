Do jablonecké sestavy se po reprezentační pauze vrátilo po zranění několik hráčů. Jeden z nich Malínský v páté minutě připravil první velkou šanci pro Kratochvíla, ale ten z ideální pozice ve vápně trefil jen brankáře Markoviče. Pardubický gólman si pak v 19. minutě poradil i s přímým kopem k tyči v podání Surzyna. Na opačné straně po Černého přiťuknutí pálil vedle Kostka.

V 36. minutě už hosté vedli. Malínský se dostal do úniku, obešel Markoviče a se štěstím protlačil míč za čáru přes vracejícího se Kostku. Jablonecký křídelník oslavil gólově návrat po dvouzápasové absenci způsobené zdravotními problémy. V probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže se trefil potřetí. Pardubičtí inkasovali už 60. gól v ligové sezoně a nadále mají nejhorší defenzivu ze všech týmů.

Východočeši mohli ještě do pauzy srovnat. Po centru z pravé stranu hlavičkoval Čihák ve 43. minutě do břevna a vzápětí zblízka mířil jen do Hanuše. Domácí museli ještě před přestávkou vystřídat v útoku, zraněného Černého nahradil Huf.