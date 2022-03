Kluci si s Beauguelem či Chorasem poradili velmi dobře, chválil parťáky Hanuš

Bod s lídrem tedy berete?

Musíme brát v potaz, že Plzeň je kvalitní soupeř, první v tabulce. A my jsme v situaci, v jaké jsme. Takže bod asi bereme, byť celkově sbíráme do tabulky bod po bodu a máme hodně remíz, což v naší situaci není ideální.

Nerozhodných výsledků máte už tucet, nejvíc z celé ligy.

Je jich hodně. Kdybychom většinu přetavili ve vítězství, koukali bychom se na to jinak a v tabulce bychom byli mnohem výš. Nevím, čím to je. Některé zápasy jsme mohli vyhrát, ale některé jsme naopak zase dotahovali ke konci. Věřím, že v dalších zápasech to přetavíme do vítězného konce, dál nás čekají Pardubice a Zlín, a v tabulce se zase posuneme o něco výš.

K remíze s Plzní jste přispěl několika skvělými zákroky. Jaký byl pro vás nejtěžší?

Nejsložitější asi byla střela Chorose (Chorého) ze strany. Tečoval jsem ji a šlo to na tyč nebo do břevna, přesně nevím. Tam asi nechybělo moc. Asi tuhle šanci bych vypíchnul. V první půli zase střílel Bucha a taky to nebylo úplně jednoduché, míč jsem de facto jen tak tak vyrazil rukou vedle, ale naštěstí to šlo blíž ke mně.

A co střela Santose?

Ta byla ještě celkem dobrá, na chycení letěla z pohledu brankáře v docela hezký výšce. Taky nebyla jednoduchá, ale kdybych měl vypíchnout jeden zákrok, byla ba to ta střela Chorose.

Hrálo se na těžkém terénu, jak složitý je na něm hrát z pohledu gólmana, například při malých domů?

Víme, že terén není úplně ideální. Ale pokyny, abychom za žádnou cenu nehráli malý domů nemáme. Chci si s tím poradit, když to jde. Ale lehký to není. Jak je povrch suchý, tak míč dost skáče a do poslední chvíle nevíte, jestli se míč odrazí výš nebo ne. Člověk to však musí brát tak, že s tím nic neudělá.

Doma jste remizovali se Spartou, teď i s Plzní. Povzbudí vás takové výsledky ve finiši základní části?

Věřím, že jo. Kvalitu i máme, akorát se nám v zápasech kupilo, že jsme nedávali šance. Hra kolikrát nebyla tak špatná, vytvářeli jsme si celkem dost šancí, ale bohužel nám to tam během podzimu nepadalo. Někdy to tak je. Chceme to zvládnout.

V minulém kole jste v Českých Budějovicích nedochytal, už jste stoprocentně fit?

Měl jsem tam zdravotní problémy už před zápasem a bohužel v jeho průběhu se zhoršovaly, až jsem už nemohl. Už jsem si tohle jednou zažil. Asi před šesti lety v Jihlavě, když jsem se zrušil takovým způsobem, že jsem pak šest týdnů nebyl. Proto jsem se rozhodl vystřídat, aby to nedopadlo stejně. Nebylo lehké se tak rozhodnout. Ale během týdne se to lepšilo a šlo to.

Jablonec v týdnu připomínal lazaret. Přišla reprezentační pauze v pravý čas?