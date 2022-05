Jablonec už nakoupil drony. Trenér Horejš by mohl být oživením, soudí Mihálik

„Po velice úspěšných letech s Petrem Radou to bude zase něco úplně jiného. Když v Plzni nahradil trenéra Vrbu pan Guľa, také byl mezi jejich prací veliký rozdíl. Určitě však nechci v případě pana Rady používat pojem stará škola, ale fotbal vidí trochu jednodušeji, čemuž já naprosto rozumím. Jde o fotbal a neměla by se z toho dělat žádná velká extra věda. Na druhou stranu trenér Horejš se rád učí novým věcem, používá moderní technologie a určitě to bude něco nového," porovnává Mihálik, jenž za Jihočechy v minulé sezoně odehrál 33 zápasů, vstřelil 4 góly a na 6 nahrál.

„Jsem trenér, který využívá moderní trendy, věřím tomu, ale ať si jde každý svou cestou. Pro mě je to základní věc. Já i celý realizační tým se potřebujeme vzdělávat a posouvat, fotbal jde dopředu a my musíme jít s dobou. Jsem toho zastánce. Samozřejmě, že vždycky jsou důležité výsledky, ale výsledek nenaplánujete, kdežto hru ano," tvrdí o sobě Horejš pro jablonecký web.

„Co se týká taktické přípravy, Horejš i Kohout hodně používají video. Oba mají rádi i videa z tréninku, kdy rovnou ukáží, co bylo špatně či dobře a na čem jde stavět. V tomto pohledu jsou hodně moderní a technologie dost využívají. Myslím, že by to mohlo fungovat a pro Jablonec by mohlo jít o oživení," uzavírá Mihálik. Přípravu jablonečtí fotbalisté začínají s novými trenéry 20. června.