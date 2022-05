K narozeninám dvouletá smlouva s Jabloncem. Pelta byl ke mně upřímný, říká Horejš

(usměje se) Určitě je příjemný, že se to sešlo zrovna na mé narozeniny. Hlavně jde pro mě o závazek, protože Jablonec má určitě velkou tradici. Za posledních deset let patří v naší lize mezi top pět týmů, takže se na práci tady strašně moc těším. O to hezčí, že to vyšlo na moje narozeniny.