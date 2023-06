Jablonec získal z Norimberku devatenáctiletého útočníka Náprstka

Náprstek odešel do Norimberku v roce 2019 z pražské Slavie. V německém klubu ale nastupoval pouze za mužstvo do 19 let a poté za B-tým ze čtvrté ligy. "Jsem rád, že se kluby dohodly a můžu se vrátit. Těším se na kluky v kabině a věřím, že zapadnu a budeme si rozumět na hřišti i mimo něj. Těším se, že si tady zahraju se zkušenými hráči, co mi dál pomůžou se rozvíjet jak fotbalově, tak i v osobním životě," řekl Náprstek.