Jablonecký fotbalista Štěpánek měl být po faulu na sparťana Haraslína vyloučen

K zákroku se na tiskové konferenci vyjádřil i trenér Sparty Brian Priske. „Bylo to ošklivé, velmi ošklivé. Nejsem rozhodčí a nebudu mluvit o tom, jak se měl rozhodnout. Rozhodčí musí tyhle situace hodně zvažovat. Rozhodně to vypadalo jako velmi ošklivý zákrok. Bylo štěstí, že mohl pokračovat v zápase. Věřím, že ho teď kvůli tomu nebudeme postrádat. Otázka je, jak to bude další dny. Bude to pro něj bolestivé. Každopádně to nejsou obrázky, které chceme vidět,“ prohlásil šestačtyřicetiletý Dán.