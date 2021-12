Jablonecký kapitán Hübschman VAR příliš neřešil. Od ledna musíme tvrdě pracovat, má jasno

Jak hodnotíte podzimní ligovou derniéru v Uherském Hradišti?Štve mě, jak snadno poslední dobou inkasujeme. Po dlouhých nákopech jsme si bohužel dvakrát nepohlídali propadlý balon. My se naopak dostáváme hrozně těžce do šancí. A s jejich proměňováním máme bohužel obrovské problémy. Na góly se hrozně nadřeme.

Dvakrát jste se pak ještě radovali z vyrovnání na 2:2, avšak VAR byl v obou případech kvůli postavení mimo hru proti tomu. Co říkáte na dva dodatečně odvolané góly?My jsme na hřišti od toho, abychom hráli. Nerad bych zasahoval do práce rozhodčích. Vyhodnotili ty situace bohužel v náš neprospěch. Snažili jsme se soustředit hlavně sami na sebe. Měli jsme si vytvořit ve druhé půli ještě víc střeleckých příležitostí. Jenže to nebylo tak snadné, protože po změně stran byl zápas hodně rozkouskovaný.