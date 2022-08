Jak nahradí Plzeň zraněné eso? Má problém! Tak komplexního útočníka nemá, varuje expert

Proměnil se v nečekané eso. Možná s tím ani fotbalový mistr z Plzně při nákupu útočníka nepočítal. Ale angažování Jana Klimenta bylo pro Viktorii trefou do černého. A nejen kvůli tomu, že dal fotbalista postupový gól do základní skupiny Ligy mistrů. Jenže teď je opora Plzně na dlouhé týdny ze hry. „Je to velká ztráta, nezdálo se to, že bude takovou oporou," varuje expert Miroslav Jirkal v pořadu Přímák na Sport.cz.

Článek Pořádná nepříjemnost. I tak si v současné situaci Viktorie Plzeň přeložit fakt, že přišla v ofenzivě o zraněného kanonýra Jana Klimenta. I bez něj sice mistr vyhrál 1:0 v Českých Budějovicích, ale Kliment prostě na hrotu chyběl. „Podívejte se na to, jak zachází se šancemi, dokáže je proměnit, v každém utkání dával gól," zhodnotil dosavadní Klimentovu produkci trenér, jehož služby v roli pozorovatele soupeřů využívaly třeba Sparta, Slavia, Liberec i česká reprezentace. A není to v jeho podání jen o střílení gólů. „Hraje výborně v poli. Když totiž hrajete na dva útočníky, jeden musí v obranné fázi umět cuknout, a to Kliment umí," chválí v pořadu Přímák útočníka Jirkal. „Vybojoval spoustu míčů, svedl hodně soubojů i v defenzivě. I v tom je důležitý," myslí si. Na dotaz, zda má Plzeň v současné době za maroda, který vypadl až na šest týdnů ze sestavy, rovnocennou náhradu, nemá jasnou odpověď. „Chorý tyhle věci směrem dozadu umí taky. Pak jsou tam dopředu Bassey a Jirka a to jsou jiné typy hráčů, když Plzeň spíše brání, tak oni využijí brejkové situace. Ale dovolím si říct, že takového komplexního útočníka, jako je Kliment, tam teda nyní nevidím."