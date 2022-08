PŘÍMÁK: Vrba přestřelil, ale rozumím jeho frustraci. Čvančara je v reprezentační formě

Letenskému klubu patří úvodní část programu. „V každém zápase hledá svou tvář a důvěru fanoušků, ale je na dobré cestě," říká fotbalový trenér. Tomu se zamlouvají výkony zejména útočníka Tomáše Čvančary, jenž by s návratem Jana Kuchty po disciplinárním trestu neměl přijít o místo v sestavě. „Sparta by měla hrát na dva útočníky.... byl by hřích, kdyby Čvančara s Kuchtou nehráli spolu," myslí si Jirkal.