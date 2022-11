Jak zachránit Spartu? Rychle vyměnit celý tým! Obstojí jen Krejčí

Ani pod vedením dánského kouče Briana Priskeho zatím Sparta nedokáže překročit svůj stín. Pár zápasů naznačuje zlepšení, pak znovu upadá do mizérie.

„Sparta není Spartou, jakou byla před deseti lety. Obstojí jen Láďa Krejčí, to je jediný opravdový sparťan. Ale sám to nemůže vytrhnout. Těžko bych si vybral nějakého dalšího hráče. Myslím, že by potřebovali mužstvo vyměnit. Hodně hráčů, což je otázka dlouhé debaty," navrhuje radikální řešení Dušan Uhrin mladší.