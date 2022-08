Jankto? Nevím, jestli bude posilou, ale rozšíří konkurenci, míní reprezentační kouč

Fotbalová Sparta získala na hostování Jakuba Jankta ze španělského Getafe a nabízí se tak otázka, zda právě 26letý křídelník je tou pravou posilou pro letenský celek. „Je to kvalitní hráč, to si musíme říct. Je to reprezentant…“ reaguje Petr Havlíček v pořadu Přímák, ale moderátor Radek Šilhan vznáší další dotaz. „Je to kvalitní hráč, nebo byl to kvalitní hráč?“ ptá se ve fotbalovém studiu Sport.cz.

Hodnotíme Jakuba Jankta jako posilu Sparty v pořadu Přímák.

Článek „Já si myslím, že pořád je. Nicméně když se podíváte na jeho statistiky za loňskou sezonu, tak on toho moc neodehrál v Getafe... v podstatě celé jaro seděl na lavičce náhradníků," podotýká kouč reprezentační sedmnáctky. „Getafe se zachránilo o bod ve španělské lize. Myslím, že může Spartu obohatit, nevím, jestli posílit, ale určitě tam zvýší konkurenci," uvažuje trenér.

Sám Jankto už dříve svou pozici vysvětloval v rozhovoru pro Sport.cz. „Byl jsem zraněný asi na čtyři měsíce a potom jsem se nedokázal vrátit do sestavy. Tým hrál velice dobře, trenér neměl důvod měnit sestavu..." prozradil odchovanec Slavie.

Zároveň mu příliš nepomohla změna trenéra. Pod Quique Sánchezem Floresem sice Getafe dokráčelo k záchraně v La lize, český fotbalista však příliš uplatnění nenašel. „My hrajem 5-3-2 a já nejsem krajní obránce. To víme všichni, že já jsem o řadu výš a možná doplácím i na to..." prozrazoval Jankto ještě v době, kdy byl hráčem madridského klubu.

V pořadu Přímák řeší Radek Šilhan s Petrem Havlíčkem i Jankovy další aktivity kolem esportu a zda to hráči neubližuje ve fotbalové kariéře. Reakce mládežnického kouče vás možná překvapí. Více ve videu z pořadu Přímák, který si také můžete v kompletní podobě přehrát jako podcast.

