Jankto stihl krátký debut, fanoušci skandovali, aby Hancko zůstal

Nasadí Sparta hned svoji čerstvou posilu? Fanoušci byli zvědaví na Jakuba Jankta, který sedl v Madridu do auta a ve středu podepsal hostování na Letné z Getafe s opcí.

V 80. minutě přišel na hřiště i Jankto, šestadvacetiletý debutant. „Velká věc, nikdy jsem českou ligu nehrál," usmál se exslávista, který odešel do světa před osmi lety z dorostu.

„Nechci o něj přijít, je to skvělý hráč, náš kapitán. Dělám, co můžu, snažím se mluvit s ním každý den, nabídnout mu vizi pro celou sezonu. Teď je to na něm a na Tomáši Rosickém, jak se rozhodne," popisuje dánský trenér klíčovou situaci.