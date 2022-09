Jankto ve Spartě? Hraje si na špílmachra, ale zatím mě nepřesvědčil, hodnotí legenda Sparty

Sparta se v úvodu sezony trápí. Jedním z rysů neuspokojivých představení borců v rudých dresech je nefungující hra křídel. Při zranění Peška s Haraslínem angažovala Sparta Jakuba Jankta, českého reprezentanta, s nímž už nepočítalo španělské Getafe. Od posily se hodně čekalo, jenže kýžený efekt se nedostavil a letenský klub dál v křídelní hře tápe a chřadne.

„Chce se mi věřit, že to zvládne a pomůže, ale zatím to nepředvedl. Na jeho omluvu musím říct, že byl dlouho zraněný. Tak se do toho musí dostat. Zatím mě ale nepřesvědčil," ohlíží se za výkony Jankta v rudém dresu bývalý reprezentant Martin Frýdek.

Má Priske kam sáhnout? O kádru Sparty diskutujeme v Přímáku.Video : Sport.cz

Jankto jen zapadl to drhnoucího letenského fotbalového soukolí. V tom vidí problém i Frýdek. „Je to dané tím, že se nedaří celému týmu. Ať se snažíte, jak chcete, ale když to nejde, tak to nejde," krčí bezmocně rameny sparťanský srdcař.

Priske řekl, že o titulu nemůže být řeč... Co na to sparťanská legenda v Přímáku?Video : Sport.cz

Problém ale vidí i v Janktovi, jenž se přitom v národním týmu prezentuje jinak než na Letné. „Když jsem ho viděl v reprezentaci, tak tam plnil levé křídlo, ve Spartě mi přijde, jako by si chtěl hrát na špílmachra. Místo aby šel po lajně, tak chodí do středu," všímá si trenér Frýdek. Na připomínku Radka Šilhana, moderátora O2 TV, že může jít o taktický pokyn od kouče, odpovídá: „Možné to tak je, ale já si myslím, že mu to moc nevyhovuje."

Radek Šilhan rovněž poznamenal, že možná Janktovi přechod na Letnou uškodil směrem k nominaci do národního týmu před blížícím se pokračováním Ligy národů. V zahraničí nebyl Jankto tolik na očích. „O jeho neformě se prakticky nevědělo. Před utkáním se Zlínem měl úspěšnost centrů jen osmnáct procent. To je od hráče s vymazlenou levačkou strašidelné číslo," konstatuje moderátor pořadu Přímák na Sport.cz.

Sparta by měla zkusit jiné rozestavení. Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz

Frýdek naopak odmítá spekulovat o tom, zda za zhoršenou formou Jankta nemůže stát jeho esportový tým Sampi, kterému hráč věnuje čas, energii i finanční prostředky. „Tohle moc nesleduji, nevím pořádně o co jde. Priorita ale musí být Sparta a fotbal. Nevím, kolik času tomu věnuje, ale musí se dívat hlavně na svou výkonnost," dodává Frýdek.