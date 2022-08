Jasná penalta, červená být neměla! Hradečtí spílají sudímu za vyloučení s Plzní

Podle hosta ve studiu O2 TV Sport Davida Holoubka sudí chyboval. Západočeši nakonec více než hodinovou přesilovku využil díky vítěznému gólu Pilaře (2:1). „Za mě to měla být penalta a červená pro Hradec měla být zrušená," prohlásil Holoubek.

Co přesně se odehrálo? V 29. minutě vnikl do šestnáctky Plzně Ryneš, stíhaný Sýkorou. Ten v souboji podklouznul a „obejmul" oběma nohama pravou nohu Ryneše, který upadl. Votroci se dožadovali pokutového kopu, Klíma ale nereagoval. Západočeši podnikli rychlou akci, na jejímž konci fauloval Smrž pronikajícího Chorého, který by postupoval sám na bránu. Klíma vytáhl červenou kartu.