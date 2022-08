Jasná penalta, červená být neměla! Hradečtí spílají sudímu za vyloučení s Plzní. Sudí i expert ale míní něco jiného

Host ve studiu O2 TV Sport David Holoubek nejprve prohlásil, že sudí chyboval. „Za mě to měla být penalta a červená pro Hradec měla být zrušená," prohlásil Holoubek v poločasové přestávce. Po utkání, když zhlédl nový, nezveřejněný záběr, ze zadní kamery, svoje slova opravil. „Ve studiu jsem byl přesvědčen o penaltovým zákroku... Po shlédnutí tohoto videa beru svá slova zpět," uvedl na svém Twitteru.

Co přesně se odehrálo? V 29. minutě vnikl do šestnáctky Plzně Ryneš, stíhaný Sýkorou. Ten v souboji podklouznul a „obejmul" oběma nohama pravou nohu Ryneše, který upadl. Votroci se dožadovali pokutového kopu, Klíma ale nereagoval. Západočeši podnikli rychlou akci, na jejímž konci fauloval Smrž pronikajícího Chorého, který by postupoval sám na bránu. Klíma vytáhl červenou kartu.

„Situaci jsem vyhodnotil tak, že hráč Sýkora vlivem lehkého podražení hráčem Hradce uklouzl a pak až způsobil pád hradeckého hráče. Za mě se nejednalo o pokutový kop. Situace se vyvinula tak, že se hra přesunula na druhou stranu, kde došlo k zmaření zjevné brankové šance soupeře, což je jasná červená karta. Obě situace automaticky zkoumá VAR a ten neshledal, že by se jednalo o nějaké pochybení nebo, že by to viděl jinak než já. Proto nebyl důvod se jít podívat k videu," uvedl po utkání arbitr Klíma.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují vítězný gól na 2:1.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hradečtí však mají na situaci odlišný pohled. „Smrž byl poslední, faul asi byl. Musíme ale vidět, že tomu předcházel tomu faulový zákrok ve vápně Plzně na našeho hráče. Díval jsme se na to po zápase, ten souboj v šestnáctce Plzně nebyl v pořádku. VAR to ale neposoudil, takže asi penalta nebyla. Nerozumím tomu ale," řekl hradecký kouč Miroslav Koubek.

„Za mě jasná penalta, rozhodčí ale nezapískal. Nechci mu ale nic vyčítat, nevím, jaký měl úhel. Jestli šlo o ovlivnění? Nechci se na nic vymlouvat, ale když místo penalty dostaneme červenou kartu a jdeme do deseti... Víc bych to ale komentovat nechtěl," doplnil záložník Petr Kodeš.