Je jasno. Holeš bude Slavii i národnímu týmu chybět asi tři týdny

"Je to zranění šlachy, která vede od lýtkového svalu dolů ke kotníku. Je to následek čtvrtečního souboje, dostal do toho místa šlapák. Tomáš podstoupil magnetickou rezonanci. První výsledky jsou takové, že by měl být zhruba okolo tří týdnů mimo," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský klubové televizi.