Holeš může pauzírovat až dva týdny, Slavii by měl chybět i v Plzni. Co reprezentace?

Mrzutá zpráva postihla fotbalovou Slavii, její kapitán Tomáš Holeš se zranil při rozcvičce před nedělním zápasem s Českými Budějovicemi. Zdravotní problém, který vznikl v oblasti achilovky a kotníku, by měl Holeš podle informací Sport.cz léčit až dva týdny. Znamená to, že devětadvacetiletý defenzivní univerzál by měl vynechat nejen čtvrteční druhý zápas základní skupiny Konferenční ligy proti kosovskému celku Ballkani, ale i nedělní ligový magnet v Plzni. Vážně ohrožena je i Holešova účast v reprezentaci.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Holeš ze Slavie Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Byl to nešťastný moment, žádný souboj nebo něco podobného. Stěžejní hráč Slavie Tomáš Holeš původně figuroval v základní sestavě na nedělní zápas proti Českým Budějovicím, ale při rozcvičce se zranil. „Podjela mu noha, když se otáčel, je to někde mezi achilovkou a kotníkem. Říkal, že ho v tom místě píchlo," informoval bezprostředně po utkání trenér sešívaných Jindřích Trpišovský. V Edenu čekali na podrobnější pondělní vyšetření. Trpišovský už tušil, že Holeš nebude k dispozici na čtvrteční druhé utkání v základní skupině Konferenční ligy proti Ballkani z Kosova. Lékařský výsledek jeho obavy potvrdil, kapitán červenobílých by měl zranění podle informací Sport.cz kurýrovat až dva týdny. Tato prognóza znamená, že by měl chybět i v nadcházejícím velkém ligovém šlágru, kdy hraje Slavia v Plzni. Velká nejistota vyvstala i pro reprezentaci. Už v úterý oznámí kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý nominaci na poslední dva zápasy v elitní skupině Ligy národů proti Portugalsku (24. září) a ve Švýcarsku (27. září). Zdá se, že start borce, který je schopen zahrát defenzivního záložníka i stopera, je silně nepravděpodobný. Holeš po enormním vytížení v uplynulé sezoně vynechal červnový reprezentační sraz, nyní střet s Portugalci v čele s Cristianem Ronaldem s nadšením vyhlížel. „Těším se na něj, bude čest si proti němu zahrát," prohlásil nedávno. Zřejmě ho bude muset oželet. Devětadvacetiletý defenzivní univerzál naskočil v této sezoně za Slavii do třinácti soutěžních zápasů, jen ve třech případech šel do hry jako střídající hráč. Trpišovský bez něj nerad hraje. Teď mu ale nic jiného nezbude.