Je na čase vyhrát, velí vracející se záložník Zlína Hrubý. Vyloučenému Kozákovi sáhl Vrba na peníze

Nyní je podle Hrubého atmosféra ve zlínském mužstvu diametrálně odlišná. „Všichni teď ze sebe vydáváme na trénincích naprosté maximum. Je to jízda. A vypadá to, že si to přenášíme i do zápasů. Teplice jsou v tabulce taky vzadu, a tak bychom s nimi neměli rozhodně ztratit body. Je na čase konečně zase vyhrát. V kabině cítím, že i spoluhráči jsou takhle nastaveni. Kéž bychom triumfem nad Severočechy nastartovali nějakou vítěznou šňůru," přeje si.