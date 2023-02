Šéf LFA Svoboda chce řešit podobu stadionů, podle něj musí jednat hlavně kluby

KOMENTÁŘ: Krása se sice nedá měřit penězi, ale neprotiřečí si Hadamczik, když chce staré dresy?

Alois Hadamczik před svým červnovým zvolením na trůn kritizoval v tuzemském hokejovém království ledacos, až by se chtělo říct téměř vše, a tak nepřekvapí, že postupem času hlasitě lamentoval i nad novou podobou reprezentačních dresů. Je tedy zcela legitimní, že teď v roli hokejového prezidenta chce od své vlády, rozumějte výkonného výboru, požehnání, aby se národní tým po pěti letech znovu vrátil k variantě se státním znakem a tolik propírané logo se lvem upadlo do zapomnění. Je to ale vážně správný krok a neprotiřečí si oním záměrem, který Hadamczik odtajnil v úterý na oslavách pardubického Dynama, vlastně sám sobě?