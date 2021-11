Je to na psychologa, zoufal si po dalším ztraceném zápase v nastavení karvinský Bolek

„Hráli jsme znovu po dvou dnech a bylo znát, že někteří hráči, kteří jsou po covidu, toho měli na konci dost. Proto nás možná Baník v závěru mohl dorazit. Ale góly v nastavení padají po celém světě, tak to je. V koncovce do toho musí každý dát všechno, což se nám nedařilo. Kvalita Baníku byla zřejmě lepší než ta naše," hledal po čtrnáctém utkání bez vítězství trenér Karviné Bohumil Páník nějaké vysvětlení jen velmi obtížně.

Karvinští šli stejně jako proti libereckému Slovanu do vedení, když ostravskou síť v brance rozvlnili hlavičkou po rohovém kopu. Na gól Brazilce Santose z 58. minuty ale o deset minut později odpověděl Nigerijec Yira Sor a vítěznou trefu Ostravy obstaral ve druhé minutě nastavení Jiří Klíma.

„Nebyl to jen Liberec minule, je to už poněkolikáté. To je fakt na psychologa! Nemá se smysl o tom bavit. Doma vedeme nevím kolikátý zápas, dáme gól a čekáme, co se stane. Přitom kdybychom byli pod tlakem nebo soupeř nás přehrál... místo toho přijde gól v nastavení... to fakt nemá smysl komentovat," nechápal další zkrat předposledního týmu soutěže brankář Petr Bolek.

Rozhodující moment utkání přišel po centru Sora z levé strany, který Klíma sklepl k pravé tyči. „Věděli jsme, že je 92. minuta a Klíma tam zůstane úplně sám. Posílal jsem kluky, ať to zdvojí, že nemůže přejít a odcentrovat. Šli jsme tam dokonce ve třech, přesto prošel, zasekl a dal to Klímovi do kroku," popisoval Bolek, jenž na ne úplně prudkou střelu ostravského útočníka vůbec nezareagoval. „Čekal jsem, že to ťukne do tyčky, ale ono ne. Bohužel je to furt dokola, neuvěřitelné!"

Karvinští mají v nohách čtrnáct utkání, z výhry se ale ještě v tomto ročníku Fortuna ligy neradovali. „Osmkrát jsme vedli a nevyhráli. Asi je něco zkaženého mezi námi. Místo tréninku budeme chodit k psychologovi, když nejsme schopni se posouvat ragbyovým způsobem. Jediné Slovácko nás v poháru ve druhém poločase mačkalo, ti byli jinde. Fajn. Na psychiku to bude hodně těžké, ale vyhrabeme se z toho jen sami," upozornil karvinský kapitán Bolek.