Baníku znovu vyšlo střídání. Máme silnou lavičku, to je naše výhoda, raduje se trenér Smetana

„Minule mé góly stačily na bod, teď je z toho vítězství. Mám důvod se radovat," usmíval se nyní už čtyřgólový střelec Jiří Klíma. „Jsou to body hodně cenné, protože jsme zase prohrávali. Soupeře tak vždy nakopneme tím, že ho necháme dát první gól a pak to musíme dohánět, což není snadné. Ani dneska to jednoduché nebylo," pokračoval 24letý útočník.

Kouč Smetana se při dotazu na střeleckou potenci odchovance Polné na Vysočině, jen pousmál. „Přesně proto tady Jirka je, znali jsme jeho kvality a kvůli gólům jej přivedli. Nepřišel ale dobře připravený, proto na začátku sezony nedostával tolik prostoru. Jsou s Lacem (Almásim) na srovnatelné úrovni, k nim Kuzma (Kuzmanovič). Tu sílu v útoku máme," vykládal Smetana.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Azevedo z Ostravy a Jean Mangabeira z Karviné.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Také Almási se do utkání v Karviné dostal a nahrávkou pomohl k vyrovnávacímu gólu. „Máme silnou lavičku, to je naše výhoda. Všichni hráči, kteří do utkání přišli k obratu pomohli," ocenil Smetana.

Přesto mu po utkání z úst vyklouzlo i slovíčko štěstí. „Nerad mluvím po utkání o štěstí, ale dneska jsme ho opravdu měli. Karviná se pod trenérem Páníkem zvedla. Proti Slovácku i proti Liberci hrála dobře, přestože nezvítězila. Potřebují vyhrávat, věděli jsme, že nás nečeká nic snadného. Utkání se nevyvíjelo podle našich představ, ale zvládli jsme to. To je důležité," řekl trenér Baníku.

Kvůli přísnějším epidemickým opatřením nebyl karvinský stadion při derby naplněný. A může být ještě hůř. Zlínský i Moravskoslezský kraj chtějí hromadné akce výrazně omezovat. „Fandové nám v Karviné chyběli, ale nemůžu říct asi nic jiného, než že je to realita těchto dní. Ve spoustě utkáních nám pomohli k bodům, hráče motivují a oni si jejich podpory na stadionech soupeřů hodně cení," pokrčil rameny Smetana.