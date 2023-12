Jeden za všechny, všichni za jednoho. Sparta přežila dlouhé oslabení

Urvali tři body vůlí, na hranici vyčerpání. Tak, jak zvládali zápasy na jaře, když šli za titulem. „Vzpomněl jsem si na minulou sezonu a jsem rád, že to v nás pořád je. O půli jsme si řekli, že pojedeme až do konce, za jakéhokoliv stavu, a to se vyplatilo. Zápas by nebyl jednoduchý ani v jedenácti… Klobouk dolů před klukama, a taky velké díky fanouškům,“ líčí kapitán Ladislav Krejčí pro O2 TV Sport.