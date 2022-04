Jedno z nejlepších utkání v sezoně, cení si Vrba po Baníku. Odpočatá Sparta ukázala sílu

Hosty poslal na Letné do vedení už v osmé minutě Jaroslav Svozil, ale Pražané ještě v prvním poločase zásluhou Adama Hložka a Tomáše Wiesnera obrátili stav. Ve druhém poločase si Sparta vytvořila řadu šancí, jenže žádnou z nich neproměnila.

Dobře víte, jaký jsme měli program na začátku jara. Šest zápasů během tří týdnů. Nemělo to takovou šťávu a agresivitu. Nemělo to věci, které vidíme, když hrajeme klasický týden. Nebo máme dokonce přestávku. Pak se na zápas víc připravíte kondičně i takticky. Máte víc prostoru. Bylo vidět, že hráči byli odpočatí, připraveni takticky i fyzicky. Zápas měl náboj. Z naší strany i ze strany Baníku. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Oboustranně jedno z nejlepších utkání, která jsem tady viděl.

Výhra je o to cennější, že jste nejlepší pasáž předvedli po úvodním gólu Baníku, že?

Nevím, jestli nám Baník pomohl, že nám dal gól... (úsměv) Byl bych radši, kdyby nedal, ale o to víc si cením, že jsme skóre otočili a kvalitu předvedli. Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání v sezoně. Jenom mě mrzí, že jsme z řady dalších brejkových situací nedokázali výsledek pojistit. Závěr mohl být klidnější.

Jaký výsledek si přejete v nedělním zápase Plzně se Slavií? Remízu, jež by byla pro oba ztrátou?

Radši neříkám, co bych si přál. Když přání vyslovím, tak se nesplní. Počítat přece umíte... Abychom se dostali na dostřel oběma, to je pro nás v neděli večer nejlepší výsledek.

📺 VRBA | „Vítězství mě těší, je pro nás strašně důležité i vzhledem k tabulce. Jen je škoda, že jsme to nepotvrdili ještě třetím gólem."

Můj názor na něj znáte. Bořek je určitě výborný fotbalista. Hráč, který je hlavně v předfinální fázi pro mužstvo strašně důležitý. V takových zápasech dokazuje svoji kvalitu, pomáhá nám v mezihře a v nadstavbě. Z mého pohledu potvrzuje, co si o něm myslím.

A co obránce Casper Höjer, jenž většinu podzimu promarodil?

Byl jsem až překvapený, v jakém stavu přišel. Ze začátku měl problémy hned po 30 minutách. Poslední půlrok mu hodně pomohl. Je mnohem víc vidět, je aktivnější a mnohem víc se teď zapojuje do útočné fáze. Je dobře, že máme tvořivého levého beka. Dokáže dobře zvládnout defenzivu a v útoční fázi je dostatečně kvalitní. Dokáže finální fázi podporovat tak, jak bychom chtěli.

Určitě důležité. Je strašně silný při hlavičkách, využívá svojí výšky, hledají ho ve vápně. O přestávce jsme hráče upozorňovali, že jsme nebyli dostatečně důrazní. Ať si dávají doopravdy pozor. Jsem rád, že jsme to splnili, v předfinální fázi jsme mu prostor nedali. To byl důvod, proč jsme Baník po centrech do stoprocentní šance nepustili.