Tři body za Slavií. Nejproduktivnější hráč ligy Hložek vystřihl i zidanovku

Proti Baníku zaperlil i frajerskou kličkou zidanovkou. „Hlavně vyplynula ze situace. Obránce mi zavřel levou stranu, tak jsem to zkusil takhle. Ale byl z toho pouze roh, takže špatně," hodnotí sparťanský lídr sebekriticky pro O2 TV Sport.

Jeho gól byl ovšem klíčový. Baník brzy vedl a vyrovnání přišlo již o osm minut později. Reprezentační útočník prokázal orientaci a důraz, balon doklepával hlavou do odkryté branky.

📺 HLOŽEK | „Celé utkání jsme ale hráli úplně naplno, nechali jsme na hřišti všechno, takhle to má vypadat. Byli jsme odměněni góly, hodnotím to pozitivně.“

„Balon jsem se snažil tlačit dolů, aby nepřeletěl. Kdybych mířil nahoru, asi je to gól," kaboní se.

„Proti Baníku mi to tam docela padá, ale jen tady doma. V Ostravě jsem ještě gól nedal... Hlavní jsou teď tři body, zase jsme se přiblížili špičce," poukazuje Hložek.

„Co bych si přál v Plzni? Mám hlavně přání, abychom poslední tři kola v základní části dokázali zvítězit. Oni ať si, pokud možno mezi sebou vezmou body, aby byla ještě šance v baráži se do toho zapojit," ujišťuje Ladislav Krejčí mladší, že Sparta stále pomýšlí i na titul.

Nakonec i trenér naznačí, že případná remíza Plzně se Slavií by letenským počtům vyhovovala nejlépe.

„Já radši nikdy neříkám, co bych si přál, většinou se mi to nesplní. Počítat přece umíte... Abychom se dostali na dostřel oběma, to je pro nás v neděli večer nejlepší výsledek," usmívá se Pavel Vrba.