Jedou na morál, před cestou do Edenu ale nic nevzdávají: Jedeme tam vyhrát

Naděje malá, ale stále existuje. Slovácko boj o čtvrtou příčku zaručující předkolo Konferenční ligy nevzdává. „Bude to hodně složité. Hrajeme na Slavii, Bohemka doma s Olomoucí a stačí jí bod. Mohu ale ujistit, že budeme bojovat do posledního zápasu," hlásí kouč Martin Svědík. Celek z Uherského Hradiště však potřebuje něco, co mu z posledních čtyř kol dvakrát chybělo – vstřelit gól.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Zleva David Puškáč z Bohemians a Michal Trávník ze Slovácka.

Článek „Umíráme na posledních dvaceti metrech kvalitou centrovaných míčů, střelby a rozhodování. Utkání se Spartou potvrdilo celou sezonu, v šestnáctce aktuálně nemáme kvalitu," řekl Svědík po úterní remíze 0:0 doma s Letenskými. „Remíza asi zasloužená, škoda jen, že zase nedáme gól, navíc na našem stadionu. Náznaky jsou, ale vyloženě ohrožení brány z naší strany nebylo. Škoda, že jsme poslední utkání doma nevyhráli, atmosféra snesla nejvyšší parametry," zhodnotil pak kapitán Michal Kadlec. Oba se shodují, že i když Slovácko na čtvrtou příčku nakonec nedosáhne, sezona je i tak pro klub z Uherského Hradiště úspěšná. Přeci jen kvalitní představení v Konferenční lize bylo velkým bonusem. FORTUNA:LIGA Sparta v euforii! Remíza na Slovácku odstartovala mistrovské oslavy „Klobouk dolů, že jsme se z horšímu podzimu a bodových ztrát dostali a hrajeme o poháry. Zkazili jsme si to jinde než v nadstavbě," pravil Svědík. „Jsme Slovácko, menší klub. Je zde skladba kádru, hrají tady starší kluci se vztahem ke klubu. Je těžké je obměňovat, proto je podepisujeme, oni za Slovácko dýchají a neseženeme sem nikoho lepšího. Pokud s nimi ale hrajete čtyři až pět let, kvalita jde zákonitě dolů. Bude jen na nás, jak se proces podaří zastavit, kádr posílit a hlavně směrem do ofenzivy vylepšit," vyjmenovává trenér. Foto: Dalibor Glück, ČTK sparťan Adam Karabec (druhý zprava) dostává žlutou kartu od sudího Marka Radiny. Kýžené čtvrté místo je stále reálné, byť Boheminas mají vše ve svých rukou. Kadlec zdůrazňuje, že dokud to jde, Slovácko se o pohárovou příčku porve. „Kdo zná fotbal, ví, že se může stát cokoliv. Jedeme na Slavii vyhrát, jsou lehčí úkoly, ale v našich silách je tam uspět. I kdyby to nedopadlo, je sezona úspěšná, jedna z nejlepších v historii klubu. Teď už všichni jedou na morál. Uvidíme, v sobotu zmobilizujeme poslední síly," velí kapitán. Kadlec v minulosti zanechal nesmazatelnou stopu i ve Spartě. Získal ní dva mistrovské tituly a v sezoně 2005/2006 byl u toho, když Letenští hráli naposled základní skupinu Ligy mistrů. Tehdy proti Arsenalu, Ajaxu a Thunu udolali dva body a s Evropou se po podzimu rozloučili. FORTUNA:LIGA Klokani se dotýkají pohárů! Ať to dopadne jakkoli, kluci mají můj respekt, řekl kouč Veselý „Tituly jsem vyhrál, když někteří současní kluci ze Sparty chodili možná do školky. Hráli jsme Ligu mistrů, to bylo naposledy za mě a přál bych jim to znovu. Za druhý půlrok si titul zasloužili. Ve Spartě jsem působil, je pro mě příjemnější, když má titul ona a ne Slavia. Samozřejmě jsme ale smutní, že jsme v úterý nevyhráli," pronesl Kadlec. FORTUNA:LIGA Kuchta: Jsem strašně rád, že jsem ve Spartě. Čas ukázal, kdo udělal chybu