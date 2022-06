Ještě jedna trofej pro Štajnera a spol.! Liberecké legendy vysekly brazilské představení

„Janů je vůbec nezapomenutelnou postavou. Žádný jiný kretén by nedokázal to co on. Na start přípravy do Nymburka se dostavil podle očekávání pozdě africký útočník Gyan Baffour. S klasickým zdůvodněním, že přijel nejdřív, co mohl, neboť letadlo, které mělo letět, neletělo. Exot Janů se dokázal krémem na boty načernit tak, že na trénink přišel jako bota. Na zádech leukoplastí si napsal jméno Baffour. Jinak, mám k vám jedno přání, abyste se před výkopem podívali do občanek, kolik vám je roků, a toto klání ve zdraví přežili," prohlásil Škorpil.