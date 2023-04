Jestli se něco nezmění, v českém rybníčku to bude takové, řekl liberecký Valenta k penaltám Sparty

Viděl jste penaltové situace?

Už jsem nebyl na hřišti, takže ne. Viděl jsem jen zákrok na červenou na Mészárose. Za mě to byl úplně stejný zákrok jako Ivana Varfolomejeva v poháru se Spartou (čtvrtfinále). Měl se ohodnotit červenou kartou. Jestli nebudeme chránit zdraví hráčů, bude to hodně blbý. A k penaltám bych se nechtěl vyjadřovat. V televizi jsem to neviděl a z lavičky je to daleko. Dokážu si představit, že pravidla budou rozhodně jiná.

Co tím myslíte?

Myslím tím, že VAR by měl pracovat tak, jak má.

Před odpískáním druhé penalty to nejprve vypadalo, že VAR posuzuje právě faul na Mészárose. Věděl jste, že se sudí vrací k předchozímu souboji ve vápně?

Nevěděl. Až pak jsem zaslechl, jak někdo na hřišti říká, že penalta... Ať už je, nebo ne, měla se dávat červená karta.

⏱90' | #LIBACS | 1:3 Zápas bohužel končí naší prohrou, ale za předvedený výkon se kluci určitě stydět nemusí. Stydět by se měl někdo jiný… Děkujeme za podporu! #FCSL Report:https://t.co/stDAc6m5us pic.twitter.com/EyGYHJ6goX — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 30, 2023

Co jste si pomyslel v tu chvíli?

To je asi jedno, co si myslím já, ale jestli se tohle fakt nezmění, tak v tom našem českým rybníčku to bude takové, jaký to je...

Cítíte velké zklamání?

Určitě. A taky frustraci. Měli jsme rozhodně víc ložených šancí ze hry než soupeř. Zklamání je tam určitě. Zápas byl dobře rozehraný. Nevím, v kolikáté minutě jsme dostali první branku...

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kuchta ze Sparty Praha padá po zákroku Gigliho Ndefe ze Slovanu Liberec.

V 90. minutě.

Je to těžké.

Jak na vás Sparta na hřišti působila, cítil jste z ní na hřišti sílu?

Spíš jsem ji cítil z pohárového utkání. Ale je to těžké. Jestli se nepletu, v týmu měli pět změn. Pro kluky je to strašně těžký. A když Sparta nemá herní převahu, vždy si pomůže standardkou. A to byl asi největší rozdíl. Oni na nás nevyvinuli tlak. My jsme často získávali balony a chodili do protiútoků. Nevstoupili jsme do zápasu dobře tak, jak jsme chtěli. Pak nám pomohl vstřelený gól. Myslím, že jsme byli rozhodně nebezpečnější než Sparta. Je to po ně těžký, hráli jsme z bloku a dostávat se tam není úplně lehký. Proto jsme měli příležitosti.

Překvapilo vás při vašem gólu, kolik jste dostal prostoru?