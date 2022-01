Jílek věří, že Navrátil s Chytilem pomohou Sigmě výš: Máme na to, atakovat první šestku

„Honzův příchod mě potěšil. Je to zkušený hráč, který tady odváděl vždy výborné výkony. Přínosem je i do kabiny, a to především nasazením, bojovností, srdcem. Hodně se mluví o jeho produktivitě, jeho čísla nebyla v poslední době ideální, ale v Olomouci ji v minulosti měl, a já doufám, že tomu tak bude i na jaře. Potřebujeme to," uvedl na adresu jednatřicetiletého borce, který v lize odehrál 306 zápasů s bilancí 31 gólů a 28 asistencí olomoucký kormidelník Václav Jílek.

Hodně si slibuje i od Chytila. „Pouštěli jsme ho, když jsme tady měli čtyři útočníky. Za měsíc nám zůstal jeden. Chtěli jsme, aby hrál, prosazoval se i gólově a získal sebevědomí. To vše se nám jeho hostováním v Pardubicích splnilo. Věřím, že u nás na to naváže," řekl kouč Sigmy.

Foto: Petr Marek, Právo Z hostování se Sigmě vrátil z Pardubic útočník Mojmír Chytil (uprostřed).Foto : Petr Marek, Právo

S dalšími posilami momentálně nepočítá. „Nejsme v situaci, kdybychom někoho museli hledat za každou cenu. A to ani v případě, kdyby odešel stoper Jemelka, o něhož je zájem. Máme další zkušené střední obránce, a na podzim na tomto postu zaujal Vepřek, jenž tam v době velké marodky zaskakoval. Jemelkův odchod bychom museli řešit až směrem k létu. Samozřejmě, pokud by nastala na trhu hráčů nějaká situace pro nás výhodná, případnému transferu bychom se nebránili," konstatoval.

Do přípravy se zapojili i Jakub Yunis, který se k fotbalu vrací po osmi měsících od operace křížového vazu a David Vaněček, jenž si rovněž dlouho léčil koleno. Stejně tak Martin Hála či Pavel Zifčák, kteří nedohráli kvůli zraněním konec podzimu. „Bude to u nich trochu o pocitu. Je předpoklad, že budeme trénovat dost na umělé trávě, takže budeme muset zohlednit jejich stav. Jsou připravení do tréninkového procesu, ale neznáme tělesnou odezvu. Podle toho pak budeme dávkovat zátěž," uvedl Jílek.

Chyběl naopak Španěl Pablo González, jemuž v létě končí smlouva. Klub mu umožnil, vyřešit si doma rodinné záležitosti. K mužstvu se připojí v pondělí.

Na podzimu, byť Hanáci skočili v tabulce až desátí, trenér našel i pozitiva. „Třeba konfrontační zápasy s top trojkou jsme zvládli dobře. Bodový stav a umístění ale neodpovídá našim požadavkům. Musíme hlavně zápasy, které jdou s námi, a které jsme schopni ovlivnit, úspěšně dohrávat. Kdybychom je zvládli na podzim, měli bychom o čtyři, pět bodů více a hodnocení by bylo jiné," podotkl lodivod Hanáků.

Foto: Petr Marek, Právo Hanáci zahájili přípravu s 34 hráči.Foto : Petr Marek, Právo

V přípravě se hodlá zaměřit především na intenzitu práce hráčů. „Tam máme největší nedostatky. Jde o to, abychom byli schopni udržet kvalitu a tempo hry po celé utkání. A bude to i o součinnostech. Abychom byli schopni reagovat na různé způsoby hry, ale zároveň, abychom my byli ti, co určují trend a vývoj zápasů. Něco se nám už v průběhu podzimu podařilo. Na to musíme navázat a dopracovat to tak, abychom získávali body," zdůraznil

Minimálním cílem pro jeho tým musí být na jaře podle něj středová skupina. „Daleko ovšem pro nás není ani první šestka. Pokud budeme zdravotně v pořádku, kompletní, což jsme na podzim nebyli, máme na to, abychom ji atakovali," je přesvědčen Jílek.