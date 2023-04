Jindřišek o jízdě Klokanů a své budoucnosti. Pokud skončím, od léta jdu k řemeslu, říká kapitán Bohemians

Kdyby nám někdo řekl před sezonou, že budeme bojovat do konce základní části o první šestku, a dokonce o pohárové umístění, asi bychom mu úplně nevěřili. Naším prvotním cílem bylo, abychom se vyhnuli boji o záchranu a pohybovali se v klidném středu tabulky. S tím, že se budeme chtít herně a výsledkově zlepšovat a pokusíme se dostat do horní poloviny. Teď hrajeme o evropské poháry, což je velký skok.

Tato sezona je pro Bohemku skvělá. V mém věku se na fotbal dívám jinak než dřív. Když se mi daří, jsem pochopitelně rád. Ale pokud bychom zároveň prohráli, pozitiva by to přebilo. Je pro mě přednější výsledek, úspěch týmu než úspěch individuální. Mužstvo je víc než jednotlivec.

Momentálně řeším sezonu. Až skončí, začnu řešit s majitelem Bohemky, co dál. Pokud se daří a člověk pravidelně hraje, proč by neprodloužil. Jiné myšlenky ale má, když nehraje, což se mi stalo na začátku této sezony. S majitelem Bohemky to máme nastavené takto - pokud mě bude fotbal bavit, budu zdravý a budu stíhat, budeme smlouvu prodlužovat. Až mě bavit přestane, začneme se bavit jinak. Jsem ale v klidu, soustředím se jen na fotbal, a ne na to, co bude za čtyři měsíce. A kdybych náhodou skončil, vím, co budu od prvního července dělat. Řemeslo, instalatéřinu.