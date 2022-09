Jít do Slavie či do Plzně? To nejde, říká známý trenér, i když nyní nemá angažmá

Najdou se trenéři, kteří o sobě tvrdí, že jsou s jedním z tuzemských klubů spojeni pomalu pupeční šňůrou. Když ale přijde nabídka od největšího konkurenta, klidně na ni kývnou a tvrdí, že jde přece o nabídku k práci a nad ní prostě musí vždy přemýšlet. Dřívější prohlášení, kdy do rivala rýpali, pošlou k ledu.

V případě Ivana Haška, sparťanské legendy, však prý nic podobného nehrozí. Žádná taková nabídka mu na stole neleží, ale kdyby „došlo na nejhorší" a on byl bez práce a oslovila by jej Slavia či Plzeň, z principu by prostě musel odmítnout. „Jít právě tam, to prostě nejde," pokrčí rameny.

Během kariéry zářil v rudém dresu Sparty a do Edenu prostě vždy pojede jako soupeř. Takhle rozdané to prý má u drtivé většiny celků v nejvyšší soutěži. Jedničkou je Sparta, to je srdeční záležitost a nic na tom nemění, že má k současnému fungování klubu řadu výhrad. Pak už prý zbývá jedna fotbalová adresa, kam by případně mohl zamířit. „Jediný klub, který je mi sympatický a mám tam i děti, je Bohemka. Tam s nimi občas zajdu i na zápasy, tam to tak neberu. Ale ostatní rivalové? Tam já nemůžu," svěřuje se Hašek.

Z pohledu na současnou tabulku nejvyšší soutěže mu veselo není, přesto si stojí za svým, „Ke Spartě mám nejblíže, je to nejlepší klub v republice. Když její bývalý hráč, co teď působí jako trenér, dostane nabídku ji trénovat, je to v Česku na klubové scéně nejvíc. Vést Spartu láká," tvrdí Hašek a přiznává, že jednou by se trenérsky domů vrátil. „Neříkám, že zrovna teď, ale v budoucnu bych v českém fotbale rád působil," dodává.