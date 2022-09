PŘÍMÁK: Sparta v Champions League? Teď musí fandit Slavii nebo Plzni, přiznává legenda

Zbývající střetnutí české fotbalové reprezentace v Lize národů, ale také čeští trenéři v cizině či průměrný věk hráčů Fortuna ligy. To jsou témata fotbalového pořadu Přímák s Ivanem Haškem. Moderátor Filip Lejček se ve studiu Sport.cz ptá sparťanské legendy také na aktuální situaci v letenském klubu. „Sparta by si měla přestat lhát. Měla by si říct, jaká je situace, že není dobrá. Je jako když alkoholik nebo gambler říká, že nepije a nehraje,“ nešetří ostrými slovy.

Přímák s Ivanem HaškemVideo : Sport.cz