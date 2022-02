Č. Budějovice

GLOSA: Sparta a titul? Nereálná představa. Chybuje Vrba i vedení, v nepořádku jsou i další věci

Zklamání, dobrý výsledek, zklamání. Fotbalová Sparta tápe a točí se v začarovaném kruhu. Hlavou kroutí experti, ještě více fanoušci. Slova o tom, že teď už to konečně přijde a Letenští zaútočí na mistrovský titul, opět připomínají mlácení prázdné slámy. Důkazů, že to pro změnu zase nepůjde, nabídl už start jara. A skutečně nejde jen o výsledky, ty pouze zapadají do bídné letenské fotbalové mozaiky. Je dobré zamyslet se nad tím, kde se stala chyba a kdo nese za situaci odpovědnost.