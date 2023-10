Jsem v pořádku, jen jsem trochu přibral, smál se zlínský hrdina Dostál

Do brány jste se postavil téměř po dvou měsících. Jaké to bylo?

Dopadlo to dobře, ale musím přiznat, že ze začátku jsem byl nervózní. Přece jen jsem dlouho nechytal a ještě důležitý zápas pro nás. Po pěti minutách to ale ze mě spadlo, dostal jsem se do toho a potom už to bylo v klidu.

Utkání na Slovácku, kde jste se 2. září vážně zranil, jste dochytal s natrženou ledvinou. Žádné následky to na vás nezanechalo?

Ne, ne, ne. Akorát, jak jsem dva, tři týdny jenom ležel, tak jsem trochu přibral. Budu se s tím muset pořádně poprat. To se ale nedá nic dělat.

🎥 STANDA DOSTÁL po zápase se Sigmou: „Bylo tu ubojované. Škoda, že jsme nevyužili naše šance, ale bod bereme, což je pro nás důležité.” 🗣️ #OLOFCZ



📲 Celý rozhovor s naším gólmanem na klubovém YT 👉 https://t.co/gDR77GLcKi pic.twitter.com/3r5TuPe0Ru — FC Zlín (@footballzlin) October 28, 2023

Na Hané jste byl v jednom ohni. Který zákrok byl z vašeho pohledu nejdůležitější?

Asi hned ten první, kdy po rohu hlavou pálil Beneš k mojí pravé tyči. Byli jsme dlouho pod tlakem, vůbec se nám nedařilo držet balon nahoře. Byl fakt klíčový. Do poločasu jsme to udrželi, a to nás pak nabudilo.

Ve vyložené šanci jste vychytal i kanonýra Juliše, který se před vámi ocitl sám?

Byl naštěstí blízko, takže se mi podařilo zmenšit mu úhel natolik, že jsem se roztáhl a on mě trefil. Bylo to o štěstí a toho jsem měl dost. Ve druhé půli to na naší straně zvonilo. Jednou mi pomohla tyčka, když jsem na ni vyškrábl ránu Zorvana. Pak břevno po bombě Chvátala. Blbě jsem to i viděl. Reagoval jsem, až to vyplavalo z klubka hráčů a asi bych to neměl.

Co změnil nový kouč Bronislav Červenka oproti jeho předchůdci Pavlu Vrbovi?

Sestavu, to jste viděli. Jak je pozitivní člověk, tak svojí energií dokázal dostat kluky do klidu, i když to na hřišti možná tak nevypadalo. My, co ho známe déle, víme, co od něj čekat. Pro ty, co ho neznají, je strašně pozitivní a to může jen pomoci. Díky jeho přístupu a celého realizačního týmu, který je také nový, jsme debakl hodili za hlavu. Na tréninku se od té doby snažíme pracovat, bavit se, hecovat. Myslím, že to bude v pohodě.

Remíza z Olomouce je pro vás jistě velkým povzbuzením?