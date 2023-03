Jsme zpátky, ulevil si po výhře nad Teplicemi Kováč. Zlobil se na VAR, potěšil ho veterán i mladí stopeři

Jak hodnotíte průběh utkání?

Měli jsme dobrý začátek, dali rychle dva góly. Jsem rád za to, že byl vidět náš velký hlad ve vápně. Teplice poté snížily ze standardky, při ní jme byli moc zalezlí a nepohlídali si to. Poté jsme nebyli tak aktivní, znervózněli jsme, byl to opravdu strašně těžký zápas na hlavu. Klíčový moment přišel ve druhém poločase, Florin (Nita) chytil penaltu, Kamil Vacek dal gól na 3:1 a Teplice zlomil. Líbilo se mi, jak jsme utkání za tohoto stavu dohráli, zůstali jsme aktivní. Teplice toho moc neměly a my naopak pořád hrozili. Jsme zpátky ve hře, výhru ale bereme s pokorou.

Co říkáte na výkon veterána Pavla Černého? Často se spekuluje o tom, jestli ještě má na to být v základu, dnes ale pomohl zařídit všechny tři góly vašeho týmu...

Černý je pro nás jasně jeden z klíčových hráčů. Když jsem na podzim přišel, v Teplicích jsme ho vyndali ze sestavy a viděli, že bez něj hrát nemůžeme (prohra 1:5, pozn. red.). Hodně názorů je takových, že tam nemá moc co dělat, ale zase prokázal, že je pro nás ohromně důležitý.

Velmi dobře se opět jevil Dominik Janošek, jako ve skoro každém jarním zápase. Tentokráte k výhře přispěl proměněnou penaltou a asistencí. Během podzimní části sezóny jste často zmiňoval, že se s ním snažíte pracovat. Hraje tedy v poslední době na takové úrovni, jakou si od něj představujete?

Věděl jsem, že má za sebou těžké období, byl ve čtyřech klubech krátce po sobě. Už ale pochopil, že nemusí hrát pokaždé s míčem a dostal do sebe herní disciplínu. Je to chytrý hráč, výtečný v meziprostorech. Díky tomu, že hraje výše, se více dostává i do střel. Jsem hrozně rád, že se mu to vrací, jde správnou cestou. Za dobu, co jsem u týmu, má fantastická čísla a myslím, že ještě není konec. Je to navíc i skvělý kluk, takže jsme za něj moc rádi.

Jaké jste zažíval pocity poté, co Florin Nita zlikvidoval za stavu 2:1 penaltu Abdallaha Gninga a ihned z další akce jste skórovali vy? Pamatujete v kariéře nějaký podobný moment?

Vůbec si nevzpomínám, možná to vážně bylo poprvé. Bylo to neskutečné. Věděl jsem, že když se rozhodčí šel podívat na VAR, tak to je penalta, tak to bývá v 99 procentech případů. Nechápal jsem, co se tam zase našlo. Takových kontaktů je ve vápně miliarda. Spravedlnost ale existovala, Florin to chytil a my dali gól. Ty emoce jsou neuvěřitelné, člověk si říká že miluje fotbal a on nás takhle pomalu zabíjí. (úsměv)

Zamlouval se vám výkon stoperské dvojice? Robin Hranáč a Tomáš Vlček jsou oba poměrně mladými hráči, ale vypadali opravdu solidně, přestože šlo o tak klíčový zápas...

Jsou to výborní hráči, reprezentanti do jednadvaceti let. Zlepšili defenzivu, nabírání hráčů ve vápně. V tom šli neskutečně nahoru. Navíc jsou rychlí a agresivní. Klobouk dolů před tím, jak hrají. Je to pro ně neskutečně náročné, je dobře, že za nimi máme zkušeného Nitu. Jsou to i výborní kluci, chtějí se neustále zlepšovat. Jsem rád, že je mám.

Už ztrácíte jen šest bodů na skupinu, která bude v nadstavbě bojovat o sedmé až desáté místo. Pošilháváte i takhle vysoko?

Před jarem jsem řekl, naším cílem je, abychom po třicátém kole nebyli poslední. Toho se držíme. Když se daří, samozřejmě máte choutky mířit výše, my jsme ale pokorní. Bylo by to krásné, ale víme, že musíme jít zápas od zápasu a uvidíme, kde se nakonec ocitneme.

Potěšila vás více než čtyřtisícová návštěva na domácím stadionu?