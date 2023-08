Juliš musí zlepšit kondici. Pak bude pro tým platnější, říká kouč Jílek

„Vnímáme, že nám třeba teď s Teplicemi k vítězství 2:0 pomohl proměněním penalty, ale stejně tak to, že ho potřebujeme silnějšího ve hře. To je fakt,“ prohlásil Jílek.

Prvotní příčina potíží Juliše je podle něj v kondici. „Je nezbytné ho v tomto směru více dotáhnout. Musí být lépe připravený. V momentě, kdy jsou extrémně náročné klimatické podmínky, velké horko, dusno, hráči, kteří jako on ještě nejsou fyzicky na vrcholu, to hůře snášejí. Lukáš se dříve dostává do únavy a pak ho to v zápase dohání,“ ví Jílek.

„Není to však o tom, že by nechtěl pracovat, doběhnout nějaký míč. Je to jen otázka toho, aby byl, jak už jsem řekl, dotažený. V době, než přišel, nebyl v optimálním tréninkovém režimu. Známe jeho sílu v boxu. Když se tam dostane, je schopen se prosadit. Máme však nároky na to, aby byl aktivnější, v mezihře, více součástí útočných akcí,“ dodal vzápětí.

Juliš si je toho podle trenéra vědom. „Ví, že na sobě musí pracovat a to bude. V reprezentační pauze má prostor na to, aby udělal něco navíc. Když se dostane na vyšší kondiční úroveň, bude daleko platnější,“ míní Jílek.