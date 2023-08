Vyloučení komplikují Spartě život. Od Karabce je to neakceptovatelné, žehrá Priske

Poprvé v sezoně se vešel do základní sestavy fotbalové Sparty. A hned se obsadil do hlavní role. Nejprve kladné, pak záporné. Adam Karabec otevřel skóre ligového utkání s Karvinou (3:1), ve druhé půli však nesmyslným zákrokem poslal svůj tým do deseti. „Jeho výkon se mi moc líbil, byl jsem s ním moc spokojený. Pak ale incidentu předcházelo špatné rozhodnutí, kterého bude sám Adam dlouho litovat,“ tuší trenér Briana Priske delší trest.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Jan Machálek nakonec ukázal Adamu Karabcovi červenou kartu.