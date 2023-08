Trpišovského nadzvedávaly (ne)karty, Látal reagoval překvapivě

Už po skončení prvního poločasu pak při odchodu do kabin viděl žlutou kartu Látal. „Bavili jsme se o mé rodině,“ odpověděl Látal s ironickým nádechem na tiskové konferenci, čím si napomenutí vysloužil. Nad penaltou za Čanturišviliho ruku se však podivoval. „Já ji ještě neviděl, ale pět minut se nehrálo, mohlo to být vyřešený dřív,“ okomentoval pokutový kop, jehož správnost téměř pět minut zkoumal VAR.

„Konkrétně třeba žlutá karta pro Ogbua po souboji vestoje s Hübschmanem, v první půli zase Tijani dostal žlutou kartu za souboj vestoje. A pak tam jsou skluzy a nic. Vadí mi zákroky zezadu na technické hráče, kteří chtějí hrát. Když projdou za poločas tři zákroky zezadu na špílmachra a je to bez žluté karty, a pak ji dostane hráč za souboj vestoje… Všichni bojujeme za to, aby to bylo jinak,“ dovysvětlil Trpišovský.

Utkání bylo často přerušené fauly. „Čistého času se moc nehrálo, faulů bylo strašně moc. Strašně těžko se pak dostáváte do tlaku, když se každé dvě tři minuty třicet čtyřicet vteřin nehraje, protože obrany se stačí zformovat a mohou si vydechnout… Je to škoda, hlavně ve druhé půli i díky výsledku 1:1 to mohl být fotbal nahoru dolů. Bohužel se víc nehrálo, než hrálo a je to škoda,“ uzavřel Trpišovský.