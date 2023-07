Jurásek už patří Benfice, je jejím druhým nejdražším obráncem v historii

„Zatím si nedokážu ani připustit, že se to děje," usmál se Jurásek v posledním rozhovoru pro slávistický web. „Moje fotbalová cesta nějak probíhala a jsem za to strašně rád. Byly tam hezké i nehezké věci, ale převládaly ty krásné. Hlavně v posledním roku a půl. Užívám si to," dodal.

Dosud trojnásobný český reprezentant by měl na pozici levého obránce nahradit Alejandra Grimalda, jenž odešel do Leverkusenu. V týmu se potká například s mistrem světa Argentincem Ángelem Di Maríou, jenž se do Benfiky nedávno vrátil po třinácti letech po konci smlouvy v Juventusu.

O Juráska se zajímala řada klubů z elitních evropských ligy jako Nice, Wolfsburg nebo Lipsko. Řešilo se to dlouho, poslední období už vše směřovalo k Benfice. „Bylo to úplně všude, že přestup je na spadnutí. Teď je to oficiální, myslím, že se ulevilo nejenom mně, ale i spoustě mým blízkým. Prožíval jsem to hodně, to by vám mohli kluci tady (ve Slavii) vyprávět, že jsem úplně nebyl ve své kůži. Jsem rád, že to dopadlo a těším se," prohlásil Jurásek.