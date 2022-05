Velká úleva, ale i splněná povinnost, tvrdí po remíze ve Zlíně jablonecký kapitán

Je to velká úleva. To, že jsme se vyhnuli nevyzpytatelné baráži, považuju ale za splněnou povinnost. Chtěli jsme mít jistotu mnohem dřív, avšak sami jsme si to zkomplikovali. Nakonec jsme žili v napětí až do posledního ligového duelu. Naštěstí všechno dobře dopadlo, a máme už klid.