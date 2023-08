Kalabiška nachytal boleslavského brankáře Trmala. Za kulišárnu se bývalému parťákovi omluvil

Fotogalerie Foto: Dalibor Glück, ČTK Matěj Pulkrab (vlevo) z Boleslavi dostal červenou kartu. Foto: Dalibor Glück, ČTK Daniel Mareček z Boleslavi se raduje z gólu. Foto: Dalibor Glück, ČTK Hráči Slovácka se radují z gólu.

Zkušený šestatřicetiletý bek, který v minulosti nastupoval i na ofenzivních postech, se v závěru střetnutí vynořil za nic netušícím boleslavským brankářem Matoušem Trmalem, který si položil míč na trávník, aby rozehrál. Kalabiška ho ale oběhl, balon mu sebral a pohodlně vyrovnal.

„Po naší předchozí akci jsem skončil v síti soupeřovy branky. Byl jsem tam schovaný, a tak mě napadlo, že by to mohlo vyjít. Gestikuloval jsem na Filipa Vechetu, aby se od Trmala vzdálil, a on měl tím pádem pocit, že si může dát v klidu míč na zem. Zaznamenal jsem, že boleslavská lavička Matouše hlasitě upozorňuje, že jsem za ním. Varování asi neslyšel, protože nijak nereagoval. Takže to nakonec vyšlo parádně," usmívá se Kalabiška.

Pamatuje si, že k podobné situaci došlo na jaře i v zápase Bohemians se Spartou, v němž to vyústilo v penaltu proti Klokanům. „A vzpomínám si, že takhle dal nějaké góly také Thierry Henry," zmínil někdejšího francouzského hvězdného útočníka. „Býval to můj vzor," prozradil.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Dominik Kostka z Boleslavi, Lamin Jawo z Boleslavi a Michal Kadlec ze Slovácka.

Kalabišku ale prý nikdy nenapadlo, že by mohl být autorem takové branky on sám. „Byl to okamžitý nápad. Já spíš u soupeřových gólmanů sleduju, kdo se třeba vysunuje hodně do pole, abych ho mohl překonat z velké dálky. Zatím se mi to nepovedlo, ale snad se mně i to někdy příště podaří," plánuje s úsměvem další kulišárnu.

Současný brankář Mladé Boleslavi Trmal, který se před touto sezonou vrátil do české nejvyšší soutěže z portugalské Guimaraese, v minulosti ve Slovácku působil. I proto Kalabiška za svým bývalým parťákem hned po závěrečném hvizdu zašel. „Omluvil jsem se mu. Bylo mi ho líto. Jinak chytal fantasticky. Bylo vidět, že se Matouš v zahraničí něco naučil. Srší z něj sebevědomí, posbíral řadu centrů," ocenil výkon někdejšího spoluhráče.

Mrzí ho, že jeho málokdy vídaný kousek stačil hradišťským fotbalistům jen na remízu, což je po předchozím nezdaru s Olomoucí pro moravské mužstvo už druhá domácí ztráta. „Přitom jsme měli utkání s Boleslaví rozehrané na vítězství. Vedli jsme 1:0 a hosté šli navíc po vyloučení Pulkraba do deseti. Přesto jsme jim dovolili skóre otočit. Pak jsme si vynutili veliký tlak, avšak moc jsme z něj nevytěžili. Když už jsme dopravili balon do sítě, překazil nám radost VAR. Ale ofsajd to asi byl," přemítal Kalabiška.