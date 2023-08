Oslabenou Boleslav připravila o výhru Trmalova hrubka. Stane se, děláme za tím tlustou čáru, tvrdil Kulič

A to mohli odjíždět domů ještě spokojenější, protože díky dvěma trefám na přelomu poločasů dlouho o gól vedli. Jenže brankář středočeského mužstva Trmal daroval v nastavení málokdy vídanou hrubkou domácím vyrovnání, když si při rozehrávce nevšiml, že za ním stojí hradišťský Kalabiška, který mu balon vzal a chybu svého někdejšího parťáka ve Slovácku potrestal.

„Ve fotbale se to občas stává. Je mně to strašně líto, protože Matouš Trmal jinak chytal božsky. Přihodilo se a my za tím děláme tlustou čáru. Jede se dál," má jasno boleslavský kouč Marek Kulič.