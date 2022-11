Kapitán utnul 11 let dlouhou sérii. Vážím si toho, v Plzni se nevyhrává, září Pavelka

Po výprasku v derby na Slavii byli za hlupáky. Dokázali však zareagovat, fotbalisté pražské v 15. ligovém kole zvítězili v Plzni 1:0. Viktoria v české soutěži prohrála poprvé po dlouhých 35 zápasech, Sparta navíc na její půdě zvítězila po dlouhých 11 letech. „Těší to hodně. Já jsem tady za celou kariéru vyhrál jednou a teď podruhé. Vážím si toho. Nevyhrává se tady. Když pominu těch 11 let, vzhledem k této sezoně je to strašně důležitá výhra,“ září kapitán David Pavelka, autor vítězné branky.

Článek Fotogalerie +5 Viktorii vstřelil gól už na jaře, když přispěl k domácí remíze 2:2. David Pavelka přivedl Spartu do utkání v Plzni s kapitánskou páskou, a právě on rozhodl v závěru utkání o výhře. Předvedli jste správnou reakci na porážku v derby, že? Jeli jsme sem vyhrát. Trochu jsme změnili taktiku a rozestavení. Hlavně pro trenéra šlo o těžké rozhodnutí, trochu ustoupil od své filosofie, ale 14 dní jsme se na zápas připravovali. Koncentrace a odhodlání nám vydržely až do konce. Zvolenou taktikou jste domácího favorita evidentně zaskočili. Byl to náš plán. Nechali jsme je hrát, dlouho si s tím nevěděli rady. Bylo nám jasné, že musíme být trpěliví a aktivní. Takové zápasy se většinou lámou prvním gólem. ...který jste po rohu vstřelil vy. Jsem upřímně řečeno v euforii, takže si ho moc nevybavuju. Vím, že míč nějak propadl na zadní tyč a já se soustředil, abych to neposlal zase na tribunu, jako už letos asi osmdesátkrát. Takže jsem chtěl hlavně trefit bránu, nedávat takovou ránu... Vtipné je, že jsme se s Jardou Zeleným před gólovou standardkou vyměnili, zrovna on přitom měl předtím dvě gólovky. Viktorii jste dal gól už na jaře, kdy jste doma zachraňovali remízu 2:2. Stáváte se specialistou na Plzeň? Vůbec ne. Těší mě, že můj gól má zrovna tady cenu za tři body, ale na zakončení nejsem odborník. (úsměv) Chorý měl dostat červenou! Zase to podpoří debaty, jestli video k něčemu je, zní ze sparťanské kabinyVideo : Sport.cz Jak moc si uvědomujete, že Sparta vyhrál v Plzni po dlouhých 11 letech? Hodně se o tom psalo. Pro nás šlo o klíčový zápas, kdybychom ho nezvládli, už by to nešlo. Zajímá nás hlavně současnost, minulost už nezměníme. Už by nešlo co? Ve Spartě se cíle nikdy nemění. Musíme ale výhru potvrdit také příště se Slováckem. To je náš největší problém, pohybujeme se po sinusoidě. Dobrý výsledek, pak přijde vždy facka. Musíme výhru potvrdit doma. Změnili jste rozestavení a hráli se třemi stopery. Myslíte, že šlo o řešení jen pro jeden zápas? Dobrá otázka na trenéra... Dobrá varianta, že nebudeme tak čitelní, zkusili jsme si to v těžkém zápase. Budeme moci přecházet z jednoho rozestavení do druhého.